Autode müük Euroopas langes taas

Juulis näitas seni kerges languses olnud Euroopa autoturg kergeid kosumise märke ja eelmise aasta juuliga võrreldes kasvas müük 1,4%. Seevastu augustis tegi uute sõiduautode müük taas 8,4-protsendilise languse, mis aga tingitud möödunud aasta augustis tavalisest enam arvele võetud autodest, kuna saabus WLTP ehk uue kütusekulu mõõtmismeetodi juurutamise lõpptähtaeg. Seega oli suur langus põhjustatud lihtsalt ebaproportsionaalsetest võrdlusandmetest.

Peale Saksamaa, kus uute sõiduautode müük on kaheksa kuu kokkuvõttes kerges plussis (0,9%), on teistel suurematel turgudel müük langenud - Suurbritannias 3,4%, Prantsusmaal 3%, Itaalias 3% ja Hispaanias 9,2%.

Kui Balti riikidest on Eestis müük kaheksa kuu kokkuvõttes poole protsendiga miinuses, siis Lätis ja Leedus on see jätkuvalt tõusmas, vastavalt 6,2% ja 39,4%.