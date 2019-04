Automüüja: Euroopa autoturu prügikasti staatusest saame välja vaid ostjat harides

"Kuid selliste kampaaniatega tuleks aktiivselt jätkata, sest probleemseid müüjaid ja autosid liigub järelturul endiselt väga palju. Järelikult on neil ikka veel piisavalt kliente. Kasvanud teadlikkus paneks autoostja mitte ainult auto, vaid ka automüüja tausta uurima," soovitab Kenno Kaupmees.

"On mõistetav, et heausklikul ostjal on Lääne-Euroopa müüjate tausta keeruline iseseisvalt kontrollida. Siin saavad appi tulla pruugitud autosid importivad ettevõtted, vahendades vaid usaldusväärsete partnerite sõidukeid, mille ajalugu ja seisukord on teada. Näiteks Skaut24 tõstab oma kodulehel head müüjad esile: mida kõrgem on autole antud skoor, seda parem on auto ja seda usaldusväärsem selle müüja.

Vastutus ka margiesindustel

Oma osa võiks autoturu korrastamisesse anda ka margiesindused: neilt võiks kasutatud autode ajaloo lihtsamini kätte saada. Küllaltki sageli on esindusele suur osa autoga Saksamaal, Hollandis või kus iganes toimunust teada, kuid seda infot väljastatakse ainult teenustasu eest.

Kõrgema tasemega ja rahvusvaheline koostöö eeldaks ka välismaiste liikluskindlustuskahjude teabe avalikustamist. Eesti ajalooga autode kohta on selline info avalik ja kõigile vaid paari klikiga kättesaadav. Isegi Ameerika autode kahjusid on võimalik kontrollida. Ühtses Euroopa Liidus võiks ju sarnased andmed samuti avalikud olla. See väldiks paljude liiklusohtlike romude taas teedele ilmumist nii Eestis kui ka mujal.

Ennetamisele lisaks ei maksa päris tähelepanuta jätta ka tagajärgedega tegelemist. Näiteks Leedus hakatakse inimestele oma vanast saastavast autoromust loobumise eest maksma 1000 eurot. See on osa valitsuse plaanist vähendada riigi heitmeid. Ehk on see mõte, mida peaks kaaluma ka meie valitsus."