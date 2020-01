Autotööstuse suurkuju põgenes nagu Bondi filmis

Miks pidi Ghosn põgenema, kui ta on päästnud autokompaniisid ja palju autotööstusettevõtteid on soovinud teda enda juhiks? Ghosn on olnud Michelini Põhja-Ameerika üksuse juht, Renault’ juhatuse esimees, AvtoVAZ-i ja Mitsubishi Motorsi nõukogu esimees. Ta on juhtinud ka strateegilist autoliitu Renault-Nissan-Mitsubishi.

1996. aastal sai ta Renault’ juhatuse esimehelt ülesande ettevõte peaaegu pankrotist välja tuua. Ghosn sai hakkama: kärpis kulusid, vaatas läbi tootmisprotsesse, standardiseeris varuosad ja kiirendas uute mudelite turule tootmist. 2000-ndate alguses sai Ghosn hüüdnime Le Cost Killer ehk Kulude Tapja. 1999. aastal tõi ta Nissani pankrotieelsest olukorrast välja.