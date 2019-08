Autotootjad ja kvaliteediorganisatsioonid hoiatavad biodiisli hukatusliku mõju eest

Üksnes sage proovide võtmine ja kütuse testimine ladustamise ajal võib leevendada või ära hoida tarbe- ja erasõidukite filtrite tööaja lühenemise. Madala taseme korral ei mõjuta mikroobid tavaliselt kütuse funktsionaalsust oluliselt, kuid kui seda ei kontrollita, võib bakterite kasv blokeerida kütusefiltrid.

Euroopa autotootjate assotsiatsiooni ACEA liikmed aktsepteerivad B7 diislikütust, kuid hoiatavad, et B10 diislikütuse kasutamine tekitab sõidukitele probleeme , eriti keerukamate heitekontrolliseadmetega moodsamate autode puhul.

Seetõttu soovitab ACEA autoomanikel kontrollida assotsiatsiooni kodulehelt, kas nende sõidukis saab kasutada B10 kütust või mitte.

Kütusekvaliteedi direktiivi nõue on, et kui tankla pakub kahte erineva sisaldusega diislikütust, peaksid need olema selgelt märgistatud, et klient saaks teha õige valiku.

Biolisandite laialdase leviku propageerimise taga võib aimata palmiõli tootvate riikide huvi.

Malaisia ​​toorpalmiõli eksport tõusis mais 1,6 miljoni tonnini, kasvades eelmise kuuga võrreldes 37,3%. See oli osaliselt tingitud ekspordimaksu nullmäära kehtestamisest, mis käivitub, kui hinnad langevad alla 2250 ringgiti (600 dollarit) tonni kohta. Malaisia ​​palmiõli ameti kolmapäeval avaldatud andmed näitasid, et toorpalmiõli tootmine kasvas mais 6,9% 1,8 miljoni tonnini. Palmiõli koguvaru suurenes kuuga 2,5%, ulatudes 2,2 miljoni tonnini.

Eksport mõjus Malaisia majandusele hästi. Suurim palmiõli ostja Hiina soetas mais 359 660 tonni, mis on 37% rohkem kui kuu varem. Eksport Indiasse kolmekordistus 342 859 tonnini, Euroopa Liitu saadetised aga kahekordistusid 267 245 tonnini. Valitsuse ringkirja kohaselt on eksporditollimaksud juuniks kaotatud, kuna toorpalmiõli hind on 2,136,05 ringgit tonni kohta.