Autotootjad panevad tootmise seisma. Ka Eesti automüüjad saavad koroonaviirusest löögi

Pühapäeva hommikul teatas Slovakkia peaminister Peter Pellegrini, et tehases võib olla levinud koroonaviirus. Volkswagen on Slovakkia erasektori suurim tööandja.

Volkswagen ei kommenteerinud, kas tegu on positiivse kroonaviiruse juhtumiga nende tehases. Samas teatati, et tehases töö peatamise protsess.

Liikumispiirangud hakkavad peagi mõjutama tarneid Käesoleval eriolukorral oleme jätkuvalt lähtunud mõistlikkuse printsiibist ning säilitanud rahu, rakendanud terviseohutusest täiendavaid nõudeid nii töötajatele kui ka klientidele, samuti muutnud koristusgraafikuid tihedamaks ja üldkasutatavaid pindasid puhastatakse pidevalt desinfitseerimisvahenditega, ütles BMW, Mazda, Mini ja KIAde esindussalonge pidava Inchcape'i turundusjuht Maren Uibo.



Käesoleval nädalal esinduste lahtiolekuaegades muudatusi ei ole, vaid laupäeval ollakse lisaks pühapäevale suletud. Uuest nädalast on üle Eesti salongid avatud mõnevõrra lühendatult.



„Eriolukord on mõjutanud autoostuhuviliste külastusi ja proovisõite, kuid siiski ei saa öelda, et külastusi üldse pole,“ lausus ta. „Kui palju on automüük kukkunud, ei ole võimalik öelda, sest eriolukord on kestnud kõigest kaks tööpäeva,“ lausus ta. „Kindlasti tekkinud olukord mõjutab automüüki, kuid mil määral on hetkel keeruline ennustada.“



Inchcape Motorsi partnertehased ei ole teavitanud vähenenud tarnekavadest, kuid liikumispiirangud hakkavad peagi ka mõjutama tarneid.



Hetkel on ettevõttel piisav kohalik laovaru.

Elu käib ikka edasi Eks autonduse valdkonnas on samad probleemid, mis ka laiemas vaates - eelkõige inimeste tervis nii oma töötajate, kui ka klientide osas, ütles AMTELi tegevjuht Arno Sillat.



Majanduslikult on mõju loomulikult negatiivne – osa majandussektoreid on saanud juba löögi, selle tulemusel on ettevõtete ja eraisikute aktiivsus autode soetamisel tuntavalt langenud. Vastavalt eriolukorra olemusele on inimeste liikumisi üldse vähem, nii ka külastusi autoettevõtetesse autode soetamise või autoteeninduse eesmärgil. Sellest tulenevalt on lähikuude käivetes prognoositav tuntav langus.



Autode varustamine käib eri teid pidi - uued autod põhiliselt meritsi ning kasutatud autod maatranspordiga. Ja eks ka siin on omad probleemid, mis päev-päevalt lahendamist nõuavad. Kriis, millest mitmed aastad on räägitud, on nüüd hoopis ootamatust küljest kohale tulnud. Selle pikkust ja sügavust on raske prognoosida, kuid elu käib ikka edasi - osa sektoreid langevad, aga osa profiteerivad tekkinud olukorrast. Mobiilsuse tagamisel on autod paraku vajalikud, seega vaatame pikemat tulevikku rahulikult. Sinnani tuleb küll elama jääda.