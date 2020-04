Autotootjad seisavad silmitsi üüratu käibelangusega

Euroopas jääb müümata 2,6 miljonit autot ja saamata 66 miljardit eurot, samas kui Põhja-Ameerikas tähendab see 2 miljonit müümata autot ja 52 miljardit kaotatud dollarit. Sellised arvutused on teinud AutoAnalysise omanik Ian Henry, vahendab Briti majandusleht Financial Times. Henri koostab analüüse Briti autokaubanduse liidule.

Henry märgib, et iga lisanduv nädal suletud olekut tähendab Euroopas kaotatud 8 miljardit eurot. Põhja-Ameerikas on see number 7,5 miljardit dollarit.

Kõik suuremad autotehased Euroopas ja Põhja-Ameerikas seisvad alates eelmisest kuust, mil töö töötajate tervise kaitsmiseks ning ka langenud nõudluse tõttu seisati.

Kui varem lootsid autotootjad tehased juba märtsi lõpus või aprilli alguses avada, siis nüüd on selge, et nii hästi ei läinud. Henry kinnitas Financial Timesile, et kõige varem võiks tehaste avamine toimuda mais.

Autotootjad Covid19 mõjudega võitluses jätnud sadu tuhandeid töötajaid valitsuste toetusmeetmete najale ning võtnud kümneid miljardeid dollareid laenu.

Seni on koroonaviiruse täpne rahaline mõju autotööstusele teadmata, kuid Volkswageni juht Herbert Diess on tõdenud, et nädalas on Saksa autotootja kulu kaks miljardit eurot.

Lääne-Euroopas vähenes automüük eelmisel kuul kahe kolmandiku võrra ning USAs langes müük viimase 10 aasta kõige madalamale tasemele. Nagu Briti majandusleht kirjutab, oodatakse mõlemal turul aprillis veelgi suuremat langust, sest tarbijad on isoleerituses ning ka müüjad on pidanud uksed sulgema.

Kuigi autode müügivõimalused pärast liikumispiirangute kaotamist taastuvad, siis majanduse languses ning töötuse kõrge määr pärsivad nõudlust edasi.

Hiinas, kus automüük viiruse leviku kestel isegi nulli langes, on see nüüd 40% madalam kui enne sulgemist.