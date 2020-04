Avaliku sektori kärpimisel idaneb valitsuses tüli

Koalitsioonis on olnud eriolukorra kehtestamisest alates mitmeid erimeelsusi – seesama eriolukorra otsus kaasa arvatud –, kuid need kõik on suudetud kokkuleppega lahendada. Varsti seisab valitsusel ees aga väga põhimõtteline otsustuskoht, kus kokkuleppele jõudmine saab olema keerulisem: kas ja mis mahus peaks valitsus kulusid kärpima?

„See võib tõsiseks kujuneda küll,“ tõdes üks koalitsioonipoliitik, kui hindas hoogu koguvat vaidlust valitsuses avaliku sektori kärpimise üle.

