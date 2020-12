Baaride ja restoranide mäss Peterburis: üle 100 asutuse keeldub uusaastaööl uksi sulgemast

Baari- ja restoranipidajate avaldus avaldati veebilehel „Karta soprotivlenija” („Vastupanukaart”). Seal on interaktiivsele kaardile kantud üle saja asutuse, mis linnavõimude piiranguid ei tunnusta. Kaardile saab asutusi lisada, vahendab Interfax.

„Me suhtlesime mitme baari omanikega ja mõistsime nende lihtsat motivatsiooni mitte järgida otsust nr 121: nad on juba surnud, kui seda täidavad. Kui nad töötavad nagu varem, on näiline võimalus ellu jääda. Meile sai ka teatavaks, et enamikku asutustest aitavad asjatundlikud juristid, kes pidasid sõda juba esimese laine ajal,” öeldakse avalduses.

Avalduse autorid rõhutavad, et vaatamata piirangutele restoranide ja baaride töös jätkavad Peterburis tööd uusaastaturud ning toimuvad festivalid ja suured spordiüritused.

Peterburi majutus-, toitlustus- ja teenindusettevõtete koordinatsiooninõukogu saatis juba varem avaliku kirja kuberner Aleksandr Beglovile, milles väljendas kategoorilist mittenõustumist 2. detsembri otsusega kogu turismisektori sulgemise kohta.

25. detsembrist kuni 29. detsembrini ja 4. jaanuarist kuni 10. jaanuarini võivad Peterburi baarid ja restoranid külastajaid vastu võtta kell 6-19. 30. detsembrist 3. jaanuarini peavad aga baarid ja restoranid suletud olema ja toitu võib müüa ainult kaasa.

30. detsembrist 10. jaanuarini on Peterburis suletud ka muuseumid, teatrid ja näitused, keelatud on kõik üritused siseruumides, kus viibib üle 50 inimese.

