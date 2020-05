BaltCap investeerib 13,6 miljonit eurot haridustaristu uuendamisse Leedus

Projekt viiakse ellu koostöös arhitektuuribürooga 2L architects. Planeerimis- ja ehitustööd algavad 2020. aasta jooksul ning projekt on plaanitud kõigis kolmes linnas lõpule viia 2022. aasta sügiseks.

See on BaltCap Infrastructure Fund-i (BInF) kolmas investeering haridusvaldkonna infrastruktuuri viimase kahe aasta jooksul. Eelnevalt investeeris fond 11 miljonit eurot 7,500m2 suuruse uhiuue koolimaja ja kaasneva taristu ehitamisse Vilniusess. Samuti on fond investeerimas kahe kooli, spordi- ja kultuurikeskuse renoveerimisse Poolas Mielnos, kogu PPP lepingu maksumus on 4,1 miljonit eurot.

100 miljoni eurose kogumahuga BInF loodi taristu arendamiseks Eestis, Lätis ja Leedus ning fondi eluiga on 20 aastat. BInF-i investorite hulka kuuluvad Baltikumi suurimad pensionifondid, elukindlustuse pakkuja ja teised institutsionaalsed investorid. Leedu, Läti ja Eesti pensionifondid moodustavad 60% fondi investeeringutest, tegemist on senini suurima kohalike pensionifondide ühise panusega, mis Baltikumile fokusseeritud erakapitali investeerimisfondile tehtud.

Euroopa Rekontstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD) ning Euroopa Investeerimispank (EIB) investeerisid BInF-i kumbki 20 miljonit eurot. Euroopa Investeerimispanga toetus on tagatud Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) kaudu: see on keskseks elemendiks Junckeri komisjoni Euroopa Investeerimiskavas.