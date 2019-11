BaltCap käivitas uuele Põhjalale keskenduva erakapitalifondi

Uue fondi eesmärk on teha 8-10 platvormiinvesteeringut Baltikumi ja Põhjamaade ettevõtetesse. Ühe investeeringu koguväärtus on planeeritud vahemikku 10-50 miljonit eurot, fondi poolt tehtav omakapitali investeering vahemikku 10-20 miljonit eurot.

BaltCapi juhtivpartner Martin Kõdar rõhutas, et uus fond laiendab BaltCapi sihtturge. „Lisaks Baltikumile, mis on seni olnud meie äri põhifookuseks, keskendub uus fond ka Soome ja Rootsi ettevõtetele, mis on seotud Baltikumiga. Põhja- ja Baltimaade majandused on järjest enam lõimumas ning moodustamas ühtset terviklikku turgu – uus Põhjala, kus on avaramad ärivõimalused. BPEF III panustabki äritegevuse edasisele integratsioonile uues Põhjalas, ” selgitas Kõdar.