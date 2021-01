BaltCap omandab Piletilevi, tippjuht Sven Nuutmann saab uue väljakutse

Piletilevi kaubamärk asutati 1997. aastal Eestis ja on tänaseks kasvanud Balti riikide ja Valgevene suurimaks piletimüügi grupiks. BTH opereerib populaarseid piletimüügiga tegelevaid kodulehti ning samuti üle 700 füüsilisest müügipunktist koosnevat piletimüügivõrku. 2019. aastal vahendas grupp kokku üle 6 miljoni pileti enam kui 35 000 üritusele. Lisaks piletimüügile pakub BTH ka turundus- ja konsultatsiooniteenuseid ürituste korraldajatele.

Kaasinvestor Sven Nuutmann asub ühtlasi BTH grupi juhatuse esimehe kohale. „Investeering võimaldab ettevõttel jätkata platvormi arendamist ning oluliselt täiustada teenuspakkumist. Tegevusvaldkond ja meeskond on mulle juba tuttavad ning mul on hea meel üheskoos nendega pöörata uus lehekülg BTH arenguloos, " kommenteeris Nuutmann.

Jaanus Beilmann, pikaaegne BTH tegevjuht sõnab, et BaltCapi investeering kinnitab Eestis loodud ja Eestist arendatava ettevõtte rahvusvahelist konkurentsivõimet. Beilmann on algava koostöö osas ootusrikas: „Svenil ja BaltCapi meeskonnal on pikaaegne edukas kogemus digitaalsete äriteenuste strateegilises arendamises. Varasem kogemustepagas ning BaltCapi rahvusvaheline haare ja kontaktide võrgustik Uus-Põhjalas loovad BTH arengule uued väljavaated," kommenteeris Beilmann.

BaltCapi partner Oliver Kullman ütles, et väärtustab kõrgelt BTH senist arengulugu ja panust digitaalsete piletiteenuste arendamisse ning näeb turusegmendis kasvupotentsiaali. „Plaanime jõuliselt investeerida ettevõtte digitaalsete teenuslahenduste arendamisse. Kuigi 2020. aasta oli kultuuri- ja meelelahutusvaldkonna jaoks enam kui keeruline, usume, et Covid-19 piirangute kadumisel taastub meelahutusturg kiiresti," ütles Kullman. „BTH meeskond on tõestanud oma kompetentsust eduka ettevõtte ülesehitamisel ning hea meel on tervitada Sveni, kes toob kaasa pikaajalise tegevjuhi kogemuse ning laiapõhjalised teadmised meediavaldkonnast," ütles Kullman.

Tehingus nõustasid ostjaid Cobalt, PwC ja Civitta. Tehingu väärtust ning üksikasju osapooled ei avalda.