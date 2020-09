Balti ja Soome kaubanduskojad pöördusid peaministrite poole: peaksime lähenema viirusest tingitud riskidele sarnaselt

Ühiskirjas tuuakse välja viis peamist aspekti, milles rõhutatakse majanduse avatuna hoidmist, vajadust koordineerida riikidevahelisi meetmeid ja piiranguid, vajadust luua sarnased testimistavad ja standardid, sh arvestades turismisektori olulisust kõigi nelja riigi jaoks ning tehakse ettepanek võimaldada tööjõu ja erinevate spetsialistide vaba liikumise säilitamine riikide vahel viiruse leviku intensiivistumisel.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Paltsi sõnul on koroonaviiruse levikust tingitud ja tekkivate mõjude leevendamiseks nii majandusele kui teistele valdkondadele äärmiselt oluline, et naaberriigid, kelle majandused on omavahel tihedalt põimunud ning kelle elanikud on harjunud vastastikuse liikumisvabadusega, teeksid nii piirangute kehtestamisel kui ka viiruse piiramisel laiemalt tihedalt koostööd ja koordineeriksid oma samme.

„Usalduse ning ühtse liikumisruumi tekkimine saab alata koostööst ja üldisest koordinatsioonist. Täna toimub koostöö pigem väiksemate töölõikude tasemel, kuid selleks, et tagada terve regiooni ja meie majanduse suurem konkurentsivõime peaksime lähenema viirusest tingitud riskidele sarnaselt võimalikult paljudes valdkondades," ütles Palts. „Ühtsed reeglid võimaldaks regiooni ettevõtetel järgida sarnaseid protseduure, mis omakorda lihtsustaks asjaajamist ning tagaks ka paremad tingimused viiruse leviku kontrollimiseks. Ta lisas, et ühtsed seisukohad võimaldavad tõsta usaldust näiteks turismisektoris, tagada paremad sotsiaalsed võimalused meie elanikele ning anda kindlust ettevõtjaile ja investoritele.

Pöördumisele kirjutasid alla Eesti Kaubandus-Tööstuskoja president Toomas Luman, Läti Kaubandus-Tööstuskoja president Aigars Rostovskis, Leedu Kaubandus-Tööstuskoja president Rimas Varkulevicius ja Soome Kaubanduskoja president Juho Romakkaniemi.