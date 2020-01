Balti jaama turg leinab. Ootamatult lahkus turu juht ja hing

Andres Rjabov Foto: Sven Arbet

Täna värvus Balti jaama turu Facebooki leht musta ning küsimusele, miks see nii on, vastasid turu esindajad, et laupäeval lahkus turu juht ja hing Andres Rjabov. Mees oli vaid 52-aastane.