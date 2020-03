Balti jaama turu haldaja: tuleb mõista, et sellist majanduskriisi pole veel varem olnud

Eks olukord on kõigi jaoks uus ning keegi varasemalt selliseid muudatusi limiteeritud aja jooksul ellu kutsunud ei ole. Kõige ajamahukam osa on kindlasti oma heade üürnike ja koostööpartneritega suhtlemine. Üritame seda teha võimalikult personaalselt ning mõistlikult. Proaktiivselt suheldes saame olukorra keerukuses siiski kenasti hakkama.

Kui kaua selline olukord kesta võiks?

Me ei ole kindlasti õiged inimesed, kellelt kriisi prognoose küsida. Esialgu lähtume valitsuse otsusest, mis kehtib järgmised kaks nädalat. Seejärel vaatame edasi. Loodetavasti püsivad inimesed kenasti kodudes, hoolitsevad oma tervise eest ning seljatame kriisi üheskoos oodatust kiiremini.

Miks on keskuste suures osas sulgemine vale? Tean, et keskused üldiselt ei pooldanud seda.

Rahva tervise seisukohalt on keskuste sulgemine ainuõige samm. Pigem on poleemikat tekitanud erisused, mis mõnedel poodidel ja teenustel lubavad avatuks jääda, kuid teistel mitte. Lisaks on ka ebaselge, mis leevendusmeetmeid hakatakse ettevõtetele valituse poolt pakkuma. Samas, kui nii on kord kehtestatud, siis tuleb seda järgida ning fookus seada kriisi kiirele seljatamisele.

Võib see tähendada ka teatud kaupluste-teenusepakkujate nö surma?

Ei saa salata, et väga paljud ettevõtted panevad peale kriisi oma uksed kinni või on seda juba tegemas. Olukord on kõigi jaoks ootamatu ning kellelgi pole olnud aega sellisteks sündmusteks ettevalmistumisel. Tuleb mõista, et sellist majanduskriisi pole veel varem olnud. Peame tegutsema väga targalt ja lootma ka riigi abile, et üheskoos sellest võimalikult puhtalt välja tulla.

On teil ka mingit plaani selle kohta, mis jääb lahti, mis pannakse kinni?

Ikka. Kuna muudatused peavad jõustuma homsest, siis täna suhtleme kõikide oma üürnikega nii Tallinnas, Tartus, Pärnus kui ka Narvas. Oma otsustes lähtume valitsuse poolt kehtestatud korrast ning palume ka oma üürnikel antud reegleid järgida. Üks on kindel, meie e-keskus Astri.ee jääb täies mahuks avatuks ning on viimastel päevadel tuhandete inimeste ostuvajadusi rahuldanud.

