Balti riikide kaubanduskettide vihaseim lahing peetakse Eestis

Rootslaste mööblipood IKEA, sakslaste odav toidupood Lidl ja lätlaste ehituskaupade kett Depo on tuntuimad välismaised jaemüüjad, kelle sõjapasunad viimasel ajal üksteise võidu Eestisse laienemist kuulutavad. Pole ka imestada, sest SEB andmetel kasvas viimasel viiel aastal toidu- ja esmatarbekaupade jaemüük Baltimaades keskmiselt 4% aastas, see ületab euroala vastavat näitajat ligi kaks korda. Eesti on aga kõrgeimate palkade ja hindadega Balti riik.

Välismaalased, ennekõike leedulased, osutusid edukaimaks ehituskaupade äris. 2015. aastal ostis Leedu ettevõte Senukai ära K-rauta kauplused. Pärast seda, kui Maxima kaubandusketi omanikele kuuluv Leedu ettevõte ERMI Group omandas MyInvest Estonialt Bauhof Groupi, hoiavad leedulased ehituskaupade äris ligi 40% turuosa.

Koos sakslastele kuuluva Bauhausiga kuulub pool siinsest ehituskaupade jaeturust välismaalastele.