Baltic e-Commerce Forum 2020 toob Tallinnasse kokku e-kaubanduse suurimad tegijad

...need on Baltikumi kõige suuremad e-poed, transpordi, kuller, makselahenduste, arenduse ja digiturunduse tegijad. Lisaks roheline taaskasutus e-kaubanduses ja niššist maailma liidriks. Kõik on kinni mõtlemises ja selles, kes domineerib sinu e-äri valdkonnas ja miks mitte Sina?

Baltic e-Commerce Forum 2020 toob 12. märtsil Tallinnas Valukotta kokku 15 e-äri valdkonna suurimat tegijat kõnelejaks ja 400 kuulajat üle Baltikumi. Tule saa osa, broneeri endale istekoht juba täna! Piletid müügil SIIN.