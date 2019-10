Baltika: esimesi märkimisväärseid võite saab tähistada 2020. aasta lõpus

Kokku tõi ülevõtmispakkumine vaid 20 509 Baltika aktsia müügisoovi, mis moodustab 0,0379 protsenti Baltika kõigist aktsiatest.

Pakkumise eel kuulus ülevõtjale kokku 48 505 991 Baltika aktsiat, mis moodustab ligikaudu 89,6939 protsneti kõigist Baltika aktsiatest ja pärast pakkumist 89,7318 protsenti.

„Baltika jätkab börsiettevõttena strateegilise pöörde elluviimist ning igapäevatööd suunal, mida toetab Baltika suuromanik KJK Fund SICAV-SIF, Baltika nõukogu ning mille poolt on korralisel koosolekul hääletanud meie aktsionärid,“ ütles Baltika tegevjuht Mae Leyrer.

Leyrer kinnitas, et ettevõtte suurimad muutused saavad ellu viidud järgmise aasta veebruari lõpuks ja Baltika saab esimesi märkimisväärseid võite tähistada 2020. aasta lõpus. Baltika tootearendus on praeguseks efektiivsemaks ja kliendikesksemaks muudetud, kogu organisatsioon liigub digitaliseerimise suunas ning oleme restruktureerinud jaejuhtimise. “Baltika fookuses on kasvatada jõuliselt müügitulu kõikides brändides ja kõikidel turgudel ning panustada turundus- ja arendustegevustega tõusuteel olevasse veebimüüki,“ kommenteeris Leyrer.

Suvel teatas ettevõte, et radikaalse pöörde järgmise sammuna ühendatakse etappide kaupa Mosaici, Bastioni ja Montoni brändid neist kõige tuntuima ehk Montoni nime alla. “Brändiportfelli muutmisega liigume kokkulepitud tempos. Oleme praeguseks ühendanud Mosaici meestekollektsiooni Montoni meestekollektsiooniga ja Bastioni kollektsiooni Mosaici kollektsiooniga ning jätkame tegutsemist meeste segmendis ühe ja naiste segmendis kahe brändiga,“ sõnas Leyrer.

„Viimase Bastioni poe sulgesime 20. septembril. See ei tähenda, et Bastioni klient enam oma lemmiktooteid ei leia. Meie disain ja valik poodides lähtub ka edaspidi meie lojaalsete klientide eelistustest,“ lisas Baltika juht.