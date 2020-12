Baltika jätkab vaid ühe rõivabrändiga ja palkas sellele uue peadisaineri

Vaaderpassi sõnul on võetud sihiks muuta Ivo Nikkolo esmalt Baltikumi ja seejärel Kesk-ja Ida-Euroopa turgude kaudu rahvusvaheliseks brändiks. „Pakume rõivaid naisele, kes hindab mugavust, kvaliteeti ja stiilset kergust. 2021. aasta kevad-suvel osaliselt ning sügis-talvel täies mahus müüki jõudev kollektsioon saab olema senisest naiselikum, kuid rõhutatult kaasaegses võtmes,“ iseloomustab Vaaderpass Ivo Nikkolo uut imagot.

Peadisainer lisab, et rõivaste loomisel on oluline, et need üheskoos moodustaksid ühtse tervikliku garderoobi, mitte ei oleks üksnes eraldiseisvad trendiesemed. „Soovime oma rõivastega naisi inspireerida, et nad saaksid erinevaid esemeid mängleva kergusega omavahel kombineerida.“ Kuna tervikliku välimuse loomisel on olulisel kohal ka aksessuaarid, eeskätt kotid ja kingad, pöörab Ivo Nikkolo neile senisest suuremat tähelepanu ja toodab need peamiselt Itaalias.

Samuti on plaan Ivo Nikkolo rõivaste disainimisel ja tegelikult ka kogu Baltikas oluliselt suuremal määral arvesse võtta moetööstuse erinevaid valupunkte, nagu näiteks jätkusuutlikkust. „Esmajoones tegeleme sellega, mida loome ehk toote endaga. Esimese sammuna alustame oluliselt keskkonnateadlikumate materjalide valimisega. Jätkusuutlikkusele suunatud kontseptsiooniga käib kaasas ka see, et me ei taha luua pelgalt trendiesemeid, vaid rõivaid, mis teenivad kandjat veel aastaid,“ ütles Vaaderpass.

Nii peadisainer kui ka Baltika Grupi juhatuse liige Flavio Perini ütlevad, et Baltika ei toeta kiirmoe ärimudelit, mille tulemuseks on tihti ületootmine. „Ivo Nikkolo kollektsioon saab olema kaasaegne ja modernne, kuid me ei hakka pakkuma rõivaid, mis kannaks endas kiiresti mööduvaid trende. Jätkusuutliku mõtteviisi puhul on olulisel kohal nii toote kvaliteet kui ka selle esteetiline kestvus ajas,“ täpsustab Perini.

Perini lisas, et kuigi strateegilistel põhjustel ja väikse turunõudluse tõttu lõpetab Baltika formal elegant meesterõivaste pakkumise, siis kindlasti kaalub ettevõte erinevaid võimalusi meesterõivastega tulevikus jätkata.