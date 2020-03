Baltika juht: hiinlased prognoosivad kauba hilinemist kuni kaks nädalat, Itaalias on tehased lahti ja töötavad

Samas tõi ta välja, et tänaseks on juba selge, et koroonaviirus mõjutab kogu Eesti moesektori müüginumbreid. „Kuna kauplused on Leedus juba suletud ja sama võib tabada ka Eestit ja Lätit, siis on küsimus, kui palju uut kaupa me üldse poodidesse vajame,” põhjendas Leyrer.

Tema sõnul hinnatakse seda jooksvalt ja vajadusel plaane muudetakse. „Eestis on selgelt tuntav, et klient käib juba praegu vähem poes. See puudutab kogu riiki ja Baltika poed pole erandiks,” märkis Baltika juht.

Kuigi töötajaskonnas hetkel ettevõte muudatusi ei plaani, vaadatakse üle kõik strateegilised plaanid ning tehakse neis vajalikud korrektuurid. „Rõhutan uuesti, et olukord muutub tundide ja päevadega ning hetkel on raske prognoosida, milline on viiruspuhangu lõplik mõju ettevõtte tegevusele,” märkis Leyrer.

Eesti peaks järgima Šveitsi ja Austria eeskuju

Ta usub, et kriisi tagajärgi aitab vähendada ja minimeerida kogu majanduse, sealhulgas ka riigi koostöö. „Partneritepoolne olukorra mõistmine ja riigipoolne tugi kõigile ettevõtetele, olenemata sektorist, kes selles kriisis enda müügid mingiks perioodiks kaotavad,” loetles Baltika juht.

Leyreri sõnul tuleks siin eeskuju võtta näiteks Sveitsis ja Austriast, kes on juba välja hõiganud toe kõigile ettevõtetele ja seda juba enne, kui hakati turul rakendama inimeste liikumist piiravaid meetmeid. „Riigid mõistsid, et olenemata sektorist on siin olukorras vähe võitjaid, sest kriisis ei mõtle inimene muude kui eluks hädavajalike toodete ja teenuste tarbimisele,” sõnas ta.