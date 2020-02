Baltika juht: kaotasime kaupluste jaemüügis 2,8 miljonit

„Ettevõte liigub kindlalt suunas, mida oleme lubanud - 2019. aastal vähendasime püsikulusid, muutsime tootmisprotsessi, optimeerisime brändi- ja poeportfelli ning positsioneerisime uusi olusid arvestades oma kaubamärgid. Alus Baltika strateegilise pöörde järgmiste sammude õnnestumiseks on loodud. Nüüd tuleb väga jõuliselt keskenduda müüginumbrite kasvatamisele,“ ütles Leyrer.

Leyrer rõhutas, et Baltika suunab järgnevatel aastatel jõu müüginumbrite kasvatamisele. „Sel aastal jõuavad poodidesse uutel alustel loodud kollektsioonid, mis põhinevad kliendikesksusel. Oleme viinud läbi mitmeid kliendiküsitlusi ning analüüsinud põhjalikult tarbijate senist ostukäitumist. Meie poed on esindatud Balti riikide väga heades ostukeskustes ning me uuendame kevadel Baltika brändide e-poodi, mille müügitulu kasvas eelmisel aastal üle 21 protsendi. Meil on selge nägemus, kuidas ettevõtte järgmisi strateegilisi eesmärke ellu viia,“ märkis Baltika juht.