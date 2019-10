Baltika kahjum kasvas ja käive kahanes

Leyrer lisas, et Baltika plaanib lähiajal uuendada e-poe väljanägemist ning loob paremad tingimused mobiilist ostude sooritamiseks. „Hea meel on tõdeda, et jätkuvalt kasvab müügitulu Baltika e-poes andmorefashion.com, kus kolmanda kvartali müügitulu kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 33 protsenti. Kõige suurema müügitulu osatähtsusega bränd on Monton, mille müügitulu moodustas e-poe tulust 38 protsenti. Kõige kaugemad riigid, kuhu viimastel kuudel Baltika brändide ostutellimusi lähetati, olid Türgi, Iisrael, Jaapan, Austraalia ja USA,“ ütles Leyrer.

Baltika tegevjuht kinnitas, et Baltika viib jätkuvalt ellu tegevusi ettevõtte tulemuste parandamiseks. „Kahtlemata peavad ettevõtte plaanid tänapäeval olema paindlikud, sest keskkond milles viibime, on kiirelt muutuv. Nii on ka Baltikaga, jälgime keskkonda ja analüüsime andmeid ning kui tekib vajadus strateegiat täiendada, siis seda me ka teeme,“ märkis Leyrer.

Baltisak aktsia tõusis täna 2,65 protsenti, 13,55 sendini. Aktsia päevakäive ulatus kahe euroni.