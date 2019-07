Baltika loobub mitmest tuntud brändist, ühendades nad kõike ühe alla

Teine oluline muudatus on tootekeskse lähenemise muutmine kliendikeskseks. „Baltika oli seni oma olemuselt "teeme kõigile kõike", aga globaalses konkurentsis ei saa nii toimida. Fookuse leidmine on väga oluline,“ märkis ettevõtte tegevjuht. „Toote mitteistuvus on peamine põhjus, miks inimene poest õnnetult lahkub. Kahtlemata on Baltika tugevuseks see, et oskame õmmelda riideid just Baltikumi kehadele, midagi, mida mitte ükski teine ettevõte ei ole 91 aastat teinud. Me teame, millised lõiked sobivad meie elanikele,“ selgitas Hansen.

Ta lisas, et Montoni rõivad on kolme esimese valiku hulgas, mida inimesed kaubanduskeskustest ostavad. „Meil 500 000 inimesega kliendibaas ja pikk ajalugu. Ja kui vaadata kaubandusvõrku laiemalt, siis on meil hea meel mitmekesistada kodumaise disainiga kaubanduskeskuste valikut, mis oleks Baltika brändideta kahtlemata kohaliku moe võrra vaesem,“ ütles Hansen.