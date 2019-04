Baltika lõpetas selle aasta esimese kvartali ligi 1,5 miljonilise kahjumiga

Baltika Grupi e-poe Andmorefashion.com esimese kvartali müügitulu kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 16% ja oli 0,54 miljonit eurot. Esimese kvartali e‑poe müügist moodustas Monton 37%, millele järgnes Mosaic 26%-ga. Kõige kaugemad riigid, kuhu esimesel kvartalil Baltika brändide ostutellimusi lähetati, olid Jaapan, Austraalia, USA ja Kanada.

Kvartali brutokasum oli 4,44 miljonit eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,45 miljoni euro võrra. 2018. aasta I kvartalis oli see 4,88 miljonit euro. Brutokasumi vähenemine on eelkõige tingitud äriklientide langenud müügitulu tõttu. Brutokasumi marginaal oli 47,8% ehk samal tasemel eelmise aasta esimese kvartaliga, kui see oli 47,2%.

Grupi turustuskulud olid esimeses kvartalis 5,03 miljonit eurot, vähenedes 98 000 eurot võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Turustuskulude vähenemine on eelkõige seotud IFRS 16 „Rendilepingud“ arvestuspõhimõtete muudatusest tingitud rendilepingute kajastamisega Grupi finantsseisundi aruandes.

Alates 1. jaanuarist 2019 rakendus IFRS 16 „Rendilepingud“, mis muudab rendilepingute kajastamist selliselt, et järelejäänud rendilepingute kehtivuse perioodi rendimaksed kajastatakse finantsseisundi aruandes nüüdisväärtuses varade ja kohustustena ning kasumiaruandes ei kajatata enam perioodi rendimakseid vaid amortisatsiooni- ja intressikulu, selgitas ettevõte börsiteates.

Lisaks mõjutab IFRS 16 oluliselt ettevõtte mitmeid bilansilisi varasid ja kohustusi. 31.03.19 seisuga kasvab põhivara (ehk lihtsustatult rendimaksed lepingu kehtivusperioodi lõpuni nüüdisväärtuses) 16,58 miljoni euro võrra ja samal ajal kasvab lühiajaline rendimaksete kohustus 6,82 miljoni euro ning pikaajaline rendimaksete kohustus 9,88 miljoni euro võrra.

Omakapital negatiivne

Esimese kvartali lõpu seisuga on ettevõtte omakapital negatiivne ning omakapitali taastamiseks ja äriseaduse nõudega vastavusse viimiseks võttis 12. aprillil 2019 toimunud aktsionäride üldkoosolek vastu järgnevad otsused.

Seoses omakapitali äriseadustiku nõudega vastavusse viimiseks suurendada AS Baltika aktsia nimiväärtust 1 eurole ja vahetada olemasolevad aktsiad selliselt, et iga 10 aktsia eest saab vastu 1 uue aktsia, seejärel vähendada aktsia nimiväärtust 0,10 eurole ja vähendada aktsiakapital 4,08 miljonilt eurolt 0,41 miljoni euroni kahjumi katmiseks. Lisaks võeti vastu otsus suurendada 2019. a augustis aktsiakapitali 5 miljoni euro võrra avalikul pakkumisel.

AS Baltika suuraktsionär KJK Fund, Sicav-SIF, kellele kuulub 38,9% AS Baltika aktsiatest, on kinnitanud valmisolekut märkida uusi aktsiaid proportsionaalselt oma osalusele ning vastavalt Prospektis määratud korrale kuni 5 000 tuhande euro ulatuses, sõltuvalt teiste osalejate märkimisõiguste kasutamisest.

See tähendab, et KJK Fund, Sicav-SIF märgib ka aktsiad, millele antakse täiendavad märkimisõigused Prospektis sätestatud jaotamise tingimuste kohaselt, ja mida teised aktsionärid ei märgi.