Baltika suuromanik tegi väikeaktsionäridele ülevõtmispakkumise

KJK Fund Sicav-SIF ostab aktsiad hinnaga 10 senti aktsia eest. Pakkumise aktseptimine algab 3. septembril ja kestab kuni 2. oktoobri kella 14.00-ni (Eesti aja järgi).

Iga aktsionär, kes soovib pakkumise vatsu võtta ja talle kuuluvad Baltika aktsiaid müüa, peab pöörduma vastava väärtpaberikontori halduri poole, kes haldab Nasdaq CSD SE-s Baltikumi regionaalses väärtpaberite keskdepositooriumis avatud väärtpaberikontot, millel aktsiaid hoitakse ning esitama haldurile tehingukorralduse talle kuuluvate Baltika aktsiate müümiseks.

16. augustil teatas Nasdaq Tallinna börs, et Soome fondil KJK Fund Sicav-SIF on tekkinud kohustus teha ülevõtmispakkumine Baltika väikeaktsionäridele. Fondile kuulus sel hetkel 48,5 miljonit Baltika aktsiat, mis tähendab, et fondi osalus Baltikas on 89,69 protsenti.

Baltika on emiteerinud kokku 54 079 485 nimelist lihtaktsiat nimiväärtusega 10 senti aktsia kohta. Kõik Baltika aktsiad on vabalt võõrandatavd. Baltika aktsiad on noteeritus Nasdaq Tallinn Balti põhinimekirjas.

Pakkumine on tehtud kõigile Baltika aktsiatele, mis ei kuulu Ülevõtjale.

Iga Baltika aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle.