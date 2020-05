Baltika uus juht selgitab tulevikuvisiooni: poode tuleb kinni panna, aga laienema peab välismaale. Aga seda ei saa teha "Miki Hiire ärina"! Ann-Marii Nergi ann-marii.nergi@arileht.ee RUS

Baltika juht Flavio Perini Foto: Priit Simson

Täna sai avalikuks arusaamatus saneerimises oleva Baltika ja laenuandja Kredexi vahel - Kredexi laenukomiteest olevat justkui nelja miljonit eurot lubatud (ja seda krõbeda intressiga, kinnitab Baltika juht!), aga Kredex väidab, et raskustes ettevõttele nad laenu anda ei saa ning viitab sellele, et Baltika esitas neile teistsuguseid andmeid kui need, mis seisavad avalikus aastaaruandes. Baltika uus, itaallasest juht Flavio Perini avas Ärilehele oma mõtteid.