Baltika vastulause. Saneerimisele on vastu vaid kaks ettevõtet. Milline on aga 0 euroga müüki mineva kauba tegelik hind?

Baltika juhi Flavio Perini kommentaar:

„Kahetsusväärselt on avaldatud artikkel, mis sisaldab valeväiteid ja mis võib kohatult mõjutada saneerimismenetlust ning on reklaamiks Kawe poolt teostatud pandiõiguse käigus läbi viidavale oksjonile.

Artiklis kajastatud enampakkumised ei puuduta AS Baltikat ega käimasolevat saneerimismenetlust. Tegemist ei ole AS Baltika varaga. Selline valeväide on eksitav. Märkimisväärne on seejuures, et kõik võlausaldajad peale Kawe ja Aquabene, kes on Kawe grupi ettevõte, on Baltika saneerimiskava osas positiivselt meelestatud ja ilmsel seega usuvad saneerimise edukusse.

Ainus pooltõde on artiklis sisuliselt see, et Baltmanil on tekkinud üürivõlg ja Kawe teostas üürileandja pandiõigust. Samas, see võlgnevus tekkis COVID pandeemia ja eriolukorra ajal, kui kõik äriühingud, eriti jaekaubandusega tegelevad, olid keeruliste valikute ees. Olukorra leevenduseks palus Baltman Kawelt üüri tasumise osas vastutulekut, kuid Kawe keeldus igasugustest Baltmani pakutud lahendustest. Selle tulemus on see, et Kawe on otsustanud panna enampakkumisele null eurose alghinnaga Baltmani tooted, mille tegelik jaehind ulatub 550 000 euroni."

