Baltika võlausaldajad hääletasid saneerimiskava poolt

„Pangad ja investorid on juba avaldanud oma toetust võimaliku lisafinantseeringu osas ning nüüd on meil ka võlausaldajate toetus. Ettevõttel on suur võimalus viia ellu edukas saneerimine, mis võimaldab jätkata nii Baltika kui ka Baltika Grupi tütarettevõtete majandustegevust ning säilitada arvukad töökohad Eestis, Lätis ja Leedus," lisas Leyrer.

Ettevõtte teatel tingis COVID-19 puhangust tõukunud rõivaste müügi langus ja suutmatusest täita tootmistegevuse lõpetamisega kaasnevaid lepingulisi kohustusi Baltika ajutised makseraskused, mis viisid ettevõtte saneerimiseni.

„Meie koostööpartneritel leidus mõistmist, et üheskoos see keeruline aeg üle elada, hoida suhteid ning võimaldada päästa sadade inimeste töökohad. Oleme selle eest tänulikud," ütles Baltika juhatuse esimees Flavio Perini.

Perini sõnul tegeleb juhatus aktiivselt ettevõtte võtmevaldkondade radikaalse ümberpööramisega, keskendudes üha enam innovatsioonile ja digitaliseerimisele.

Baltika saneerimise eesmärgiks on ületada ettevõtte ajutised makseraskused ja likviidsusprobleemid. Saneerimiskavale pidid eilseks heakskiidu andma vähemalt pooled võlausaldajatest ning nendele, kes hääletavad kava vastuvõtmise poolt, peab mõlemas võlausaldajate rühmas kuuluma vähemalt kaks kolmandikku kõikidest häältest ehk nõuetest. Lõpliku otsuse kava kinnitamise osas langetab kohus. Baltika esitab saneerimiskava kohtule kinnitamiseks hiljemalt 25. mail.

Baltika Grupp on suurim rõivadisaini ettevõte Baltikumis, omades 79 kauplust Eestis ja naaberriikides ning andes grupiüleselt tööd 495 töötajale. Tavapärastes oludes tehakse koduturgudel Baltika poodidesse aastas üle 7,7 miljoni külastuse ja sooritatakse ca 850 000 ostu.