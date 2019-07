Baltikat müüvad nii Meelis Milder kui ka üks suuromanikest

Kui aktsiaraamatute teisipäevase seisuga polnud Meelis Milderi aktsiatehinguid veel näha, paistab nüüd aktsiaraamatutest välja, et Milder on viimastel päevadel müünud 15 000 Baltika aktsiat ja tema aktsiapaki suurus on nüüd 45 000 aktsiat.

Mitmekordne investorite TOPi võitja Sven Lennart Alpstal on sel nädalal vabanenud 2232 väärtpaberist ja aktsiaid on tal alles veel 86 024, mis teeb temast suuruselt viienda aktsionäri.

Loe pikemalt Äripäevast.