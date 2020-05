Belgia ettevõtja: kriis ei taba Eestit väga valusalt, kui mängitakse õigesti riigi kahele tugevusele

Samas on tema hinnangul Eestil võimalik sellest kergemini pääseda, kui riik mängib oma tugevustele. Ühe tugevusena tõi ta välja Eesti digitaalsuse ja selle valdkonna idufirmad.

Majandusest üldisemalt rääkides sõnas ta, et piirangute leevendamisel ei hakka kõik kohe samamoodi tööle nagu varem. „Kui ettevõtted arvavad, et homsest on kõik normaalne, siis saavad nad suure üllatuse," toonitas Lagast.

Ta tõi ka välja, millistele sektoritele võib kriis kõige halvemini mõjuda ja kes võivad kasu lõigata.