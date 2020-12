Belgia väikelinnas valmistatakse koroonavaktsiini kogu Euroopale

"Puursist on võimalik üsna kiirelt eksportida kaupa üle maailma nii laeva- kui lennuteed pidi: 20 minutiga jõuab siit Brüsseli lennujaama ning vähem kui 30 minutiga Antwerpeni sadamasse. See on firmade jaoks suur väärtus," ütles Puursi linnapea Koen van den Hoevel.

Kui suurem osa maailmast on koroonapandeemiast vaid kaotanud, siis leidub ka üksikuid võitjaid. Nii võib kindlasti öelda Belgia väikelinna Puursi kohta, kus valmistatakse Pfizeri ja Biontechi koroonavaktsiini kogu Euroopale.

Kui tavapärasel aastal toodetakse tehases umbes 400 miljonit doosi vaktsiine või ravimeid, siis järgmisel aastal on lubanud firma globaalselt toota ainuüksi koroonavaktsiine üle 1,3 miljardi doosi. Kokku töötab tehases umbes 3000 inimest, mis on rohkem kui kümme protsenti kogu Puursi elanikkonnast ning iga kuu palgatakse sadu uusi spetsialiste.

Sel nädalal läks siit tehasest esimene kogus vaktsiine juba Suurbritannia poole teele. Sealsed ametivõimud on öelnud, et esimene koroonavaktsiini süst tehakse riigis järgmisel nädalal, Euroopa Liidus saab vaktsiin kasutusloa ilmselt detsembri lõpus.

