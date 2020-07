Bensiinihinnad hakkasid Eesti tanklates taas tõusma

Bensiini hind oli Eesti tanklates alates aprillist languses. Aprilli alguses maksis 95-oktaanise bensiini hind 1,249 eurot, nädal hiljem langes see esmakordselt 1,199 eurole. Maikuus käis hind ka 1,149 euro tasemel.

Diislikütus maksis aprilli alguses veel 1,239 eurot ning 0,999 eurole langes see aprilli lõpus. Madalale hinnale pakkusid tuge nii odav maailmaturu hind kui 1. maist veerandi võrra langenud diislikütuse aktsiisimäär.

Circle K Eesti AS-i mootorikütuste hinnastamisjuhi Indrek Sassi sõnul on bensiini hinnatõusu taga pikalt kestnud sisseostuhindade tõus maailmaturul – võrreldes juuni keskpaigaga on bensiini hind maailmaturul tõusnud 15 ja taastuvkütuse hind 21 protsenti.

Alexela juhatuse liikme Alan Vahti sõnul on praeguse kolmesendise hinnatõusu taga kütusehinna kerkimine maailmaturul. "Loodame, et hind jääb püsima. Kuigi kütusemüüjate tulemused võiksid rääkida teist keelt. Põhjust hinnatõusuks nagu on," lisas Vaht.

Loe lähemalt ERRi uudisteportaalist.