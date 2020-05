Bensiiniliitri hind ilmselt üle Eesti alla euro ei kuku

Alexela juhatuse liige Alan Vaht ütles neljapäeval ERR-ile, et selliseid üksikuid hinnalanguseid võivad kaasa tuua erinevad turuvõitlused, kuid kütuse müümine alla euro ei ole praegu kindlasti jätkusuutlik.

Bensiinihindade languse põhjustas Vahti sõnul ka koroonakriis, mistõttu inimesed jäid koju ja autodega enam ei sõitnud.

"Bensiini 95 tarbimine langes 40 protsenti märtsikuus üle maailma, sest eratarbija kasutab valdavalt bensiini. Diislikütuse tarbimist hoiavad üleval aga ärikliendid, raskeveokid," ütles Vaht.

Vahti sõnul hakkavad autokütuse hinnad hoopis tõusma. Ta selgitas, et bensiini hind on maailmaturul kaheksa ja diislikütuse hind kolm senti liitrist tõusnud.

"Täna on vastupidine olukord, korooonakriisi leevenemise tõttu kõige enam nähakse, et taastub bensiini tarbimine ja see on pannud bensiini hinna liikuma tarbijatele ebasobivasse suunda," selgitas Vaht.

Samas ei ennusta Vaht, et kütusehinnad sel aastal väga palju tõusta saaks.