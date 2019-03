BestCrediti uuring: väikelaenu kliendid hülgavad panku

54 protsenti eestlastest, kes viimase kolme aasta jooksul väikelaenu võtsid, kasutasid selleks kas kaupluses vormistatavat järelmaksu või mõnd laenuettevõtet, mis pole pank. Mitte-eestlastest laenuvõtjaist tegi sama 41 protsenti.

"Enamik kliente eelistab laenuettevõtet, et vältida pikka ja rasket asjaajamist pangaga, aga ka lihtsama aruandluse tõttu," rõhutas BestCrediti juhataja August Käära. "Vaid iga neljas klient jõuab laenuettevõttesse põhjusel, et pank keeldus talle laenu andmast.“

Kliendid on Käära kinnitusel mõistnud, et väljaspool pankasid pakutakse praegu juba märksa laiemat laenutoodete valikut kui pankades. "Suurpangad ütlevad, et kohtlevad iga klienti personaalselt, aga tegelikult mõõdavad inimesi Excelis," märkis Käära. "Pikk, formaalne ja keeruline asjaajamine peletab inimesi pankadest eemale."

Pangad ütlevad formaalsetel põhjustel ära ka paljudele laenuvõimelistele inimestele, nagu ettevõtjatele ja vabakutselistele. "Pankade suhtumine on alternatiivsetele laenutoodetele parim kasvupinnas," rõhutas Käära. "Vastutustundliku laenamise põhimõtete kehtestamine puhastas selle turu aferistidest ja muutus laenutoodete turu ka korrektseks ja ausaks."

BestCrediti laenukäitumise uuring analüüsis 1000 eestimaalase laenukäitumist, sealhulgas mujalt kui pangast võetud laenude kasutamist.