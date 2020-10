Bideni võit USA presidendivalimistel võib tuua naftaturule šoki

Biden soovib tagasi pöörduda Iraani tuumakokkuleppe juurde, millest Trump kui USAle ebasoodsast kokkuleppest loobus. See aga tähendaks, et Bideni võidu korral võib ka Iraani nafta taas maailmaturule jõuda. Seni on Iraani naftaekspordi võimalused USA sanktsioonide tõttu väga piiratud.

Biden oli 2015. aastal USA asepresident, kui Iraaniga sõlmiti tuumalepe. Kui Biden võidab USA presidendivalimised, siis võib see tähendada USA presidendi Donald Trumpi poolt kehtestatud majandussanktsioonide tühistamist. Kui nii peaks minema, lisandub maailmaturule ööpäevas kaks miljonit barrelit Iraani naftat.

Wall Streeti pangad Goldman Sachs, JPMorgan Chase ja RBC Capital Markets prognoosivad, et juba tuleval aastal lisanduks turule miljon barrelit Iraani naftaeksporti ööpäevas.

Bloombergi andmetel suudab Iraan pumbata ööpäevas 3,8 miljonit barrelit naftat. Praegu toodab Iraan vaid poole võimalikust mahust ning tarbib enamuse sellest naftast ise ära.

"Mõni kuu pärast Bideni võitu peaks osa Iraani naftast jõudma turule," prognoosis konsultatsioonifirma FGE Lähis-Ida tegevdirektor Iman Nasser. "Sellest saab OPECi tõeline peavalu."

OPEC ja selle liitlased nagu Venemaa leppisid aprillis kokku, et nad hoiavad ööpäevas 9,7 miljonit barrelit naftat turult eemal. See moodustab kümme protsenti aailma naftapakkumisest. Augustis lõdvendati kokkulepet.

Iraani naftasaadetised võivad lõpetada OPEC+ kokkuleppe ja kukutada nafta hinda.