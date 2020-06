Bigbank: kriisi ajal tuleb tagatistega ettevaatlik olla, kinnisvara meelitab kahtlasi laenuandjaid

„Pangad muutuvad rasketel aegadel laenuanalüüsis aeglasemaks ja ettevaatlikumaks ning pakuvad laenu vaid väga kitsast šabloonist läbi mahtuvatele klientidele. Just sellises olukorras näevad võimalust kahtlased tegijad laenuturul," sõnas Jonna Pechter. „Inimesed ise on kergemini valmis kinnisvarale hüpoteeki seadma, sest mõistavad, et aeg nõuab seda, kuid paljudel juhtudel ei tohiks pank ka tagatise korral laenu anda."

Pechteri sõnul võib rasketel aegadel inimestele tunduda, et kiirem tehing vähem tuntud tegija juures võib olla just see, mis teda hädast välja aitab, kuid see võib lõppeda suure pettumuse ning kahjumiga. „Väikese laenusumma tagatiseks pandud oluliselt väärtuslikuma kinnisvaraobjektiga seotud laenuleping saadetakse esimesel võimalusel täitemenetlusse ning müüakse kinnisvara pikema jututa kiirmüügihinnaga maha," hoiatas Pechter.

Laenuandjat tuleb valida hoolikalt

„Mõelge läbi kõige negatiivsem stsenaarium, kus laenumaksed jäävadki tasumata. See, mis siis täpselt edasi toimub, sõltub suuresti laenuandjast," rõhutas Pechter. „On laenuandjaid, kes ütlevad lepingu esimesel võimalusel üles ja panevad tagatise müüki, aga ka neid, kes annavad võlas kliendile rohkem võimalusi ning annavad isegi nõu, kuidas oma rahaasjades taas järje peale saada. Kuna reklaamis keegi võlahalduse poolest ei räägi, tasub lähtuda põhimõttest, et kõige kõrgemad nõuded kehtivad pankadele ning seega on pangast laenu võtta alati kõige turvalisem. Ka teiste finantseerijate hulgas võib olla kliendisõbraliku ja inimliku käitumisega ettevõtteid, aga igaks juhuks tasub uurida enne laenulepingu sõlmimist ettevõtte tausta."

Pangajuhi sõnul tuleks ebastabiilsel ajal usaldada pigem vanemaid turuosalisi, kelle ärieetika ja kogemused on karastunud mitmetes kriisides. „Soovitus nendele, kelle tööandja on hiljuti taotlenud töötukassalt palgatoetust või kelle sissetulekut on ajutiselt vähendatud, on võtta olukorda kaalutletult, mitte kiirustada ning pigem rääkida pangaga läbi, selle asemel, et pöörduda kiire tehingu lootuses kahtlaste tegijate poole," lausus Pechter.