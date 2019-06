Bigbanki esimese kvartali puhaskasum oli 5,8 miljonit eurot, laenuportfell kasvas enim Eestis

„Selle aasta esimeses kvartalis oli majanduse olukord ja samuti majanduse tuleviku väljavaade endiselt soodne kõikidel panga koduturgudel," ütles Bigbanki uus juhatuse esimees Martin Länts. „SKP kasvu ja tööhõive määrade kõrged tasemed loovad soodsa pinnase kontserni edukaks tegevuseks. Majanduse konjunktuur Eestis on väga hea, kuigi sektorite lõikes on mõningaid muudatusi. Ehitussektori kiire kasv on asendunud tööstuse kasvuga."

Pangajuhi sõnul viidi kontserni Leedu filiaal veebruaris täielikult üle panga enda poolt arendatud infosüsteemile Nest. „Tuumiksüsteem on juba eelnevalt juurutatud 2017. aastal Soomes ning eelmisel aastal Rootsis," märkis Martin Länts. „Meie strateegiliseks eesmärgiks on uus infosüsteem täies ulatuses kasutusele võtta kõikides Bigbanki filiaalides 2020. aasta alguseks - selle süsteemi kiired automatiseeritud protsessid annavad meile selge tehnoloogilise eelise konkurentide ees."

Bigbanki varade maht ulatus kvartali lõpu seisuga 548,2 miljoni euroni, suurenedes esimese kvartaliga 19,7 miljoni euro võrra ehk 3,7%. Bigbanki laenuportfell on hajutatud - panga keskmine laenujääk ulatus 3714 euroni ja 40 suuremat laenunõuet kokku moodustasid esimese kvartali lõpu seisuga 6,1% laenuportfellist.

Üheksas Euroopa riigis tegutsev ning Eesti kapitalil põhinev Bigbank AS sai esimeses kvartalis uue juhatuse esimehe, kelleks alates 15. märtsist on kontserni senine juhatuse liige, Martin Länts. Panga juhatuse liikmetena jätkavad Sven Raba ja Mart Veskimägi.