Bigbanki kasvatas järsult ärilaenude andmist

Eesti Panga värsketel andmetel on ettevõtetele uusi laene väljastatud 300 miljoni euro võrra vähem kui eelmisel aastal, kuid Bigbanki ärilaenude portfell on vastupidiselt trendile teinud sel aastal ligi kolmekordse tõusu 12,3 miljonilt 33,7 miljoni euroni, lausus Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts.

„Eestis tegutsevatel pankadel on järgnevatel aastatel suurenenud vastutus tuleviku osas, sest laenukraane ei tohi kriitilisel ajal täielikult kinni keerata, samas ei tohi ka liiga kergekäeliselt raha välja jagada," ütles Martin Länts. „Osad sektorid on loomulikult valusamini pihta saanud kui teised ja taastumine tuleb konarlik, kõik ei taastugi. Õnneks on ettevõtetel täna suuremad puhvrid kui kunagi varem ning pangad hästi kapitaliseeritud."

Läntsi sõnul pole Bigbanki kriis räsinud ei ettevõtete panganduse ega eraklientide poole pealt, vaid see on pakkunud hoopiski kiiret kasvu uutes segmentides. „Suvel lansseerisime erigraafikuga kodulaenu, mille puhul saab põhiosa makseid edasi lükata kuni 20 aastat ning see on tänases majandusolukorras paljudele atraktiivne valik - huvi selle vastu on suur. Ettevõtete pangandus on olnud Bigbankis turuga võrdluses väga edukas. Laenuportfell on kasvanud 2020. aasta 10 kuuga 2,7 korda ehk 12,29 miljonilt eurolt 33,74 miljoni euroni."

„Ettevõtetele sel perioodil väljastatud uute laenude käive kasvas möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 72,5% ehk moodustas 41,81 miljonit eurot. Alles möödunud aasta teises pooles ette võetud ettevõtete panganduse valdkonna loomine, tootearendus ja meeskonna moodustamine on toonud kiireid tulemusi. Oleme edukalt ettevõtete laenuturule sisenenud nii Eestis, Lätis kui Leedus," märkis Länts.

„Ettevõtete laenumahu pidurdumine suurpankadel on põhjendatud täiendava ettevaatlikkusega, mis kaasneb alati, kui majanduses ajad ärevamaks muutuvad," sõnas Bigbanki ettevõtete panganduse valdkonna juht Ingo Põder. „Samas kinnitab meie ärilaenu portfelli väga kiire kasv asjaolu, et vajadus laenu järgi ei ole mitte kahanenud, vaid kasvanud. Ühest küljest on äririskid suurenenud, kuid pigem on nad palju paremini juhitud kui enne eriolukorra algust. Siis oli kõik väga ootamatu, nüüd on riskid ja reaalsus omavahel palju paremini läbi kaalutud. Erasektori puhul mängib rolli kiiresti taastunud julgus kodu ja kinnisvara soetada, mis kevadel hetkeks kõikuma lõi."