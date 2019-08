Biolisandiga bensiin keerab mootorid tuksi

Asjatundjad soovitavad murutraktorites- ja niidukites, samuti trimmerites ja mootorsaagides kasutada bensiini 95 asemel bensiini 98 või hoopis spetsiaalset väikemootoritele mõeldud kütusesegu.

Mitu Järvamaa pealinnas Paides tegutsevat aia- ja metsatehnika müüjat on märganud, et kõrgema biolisandi sisaldusega mootorikütuse 95 E10 kasutuselevõtu järel on varasemast enam ostetud süüteküünlaid ja tulnud vahetada karburaatoreid, vahendas Aktuaalne kaamera.

"Süüteküünlaid oleme kindlasti rohkem müünud, kuna elektroodide peale ladestub biolisandiga kütusest rohkem setteid. Eks ilmselt ajapikku tuleb mootoriremonte ka kindlasti rohkem, kui see kütus ei põle kõik silindris ära, siis ta määrib õli ära ja see ju omakord rikub mootorit. Biolisand seob vett, see on kõige suurem probleem ja siis samamoodi kütusefilter ummistub, kuna sinna peale ladestuvad need erinevad lisandi osad," rääkis Paide Stokkeri müügipiirkonna juht Märt Rebas.

Timex TOP OÜ tehnik-mehaanik Marek Alandi lisas, et karburaatori vahetusi on sel suvel kindlasti olnud rohkem kui muidu nii trimmeritel kui murutraktoritel.

Ta selgitas, et vana, seisma jäänud kütus ajab karburaatori düüsid umbe, membraanid pehmeks või vastupidi, kõvaks, kuidas kunagi.

Asjatundjad soovitavad eelistada väikemootorites bensiini 98 või spetsiaalset kütusesegu ASPEN. Kindlasti ei tohiks aga kõrgema biolisandi sisaldusega mootorikütust 95 E10 jätta paaki mitmeks nädalaks seisma või koguni ületalve.