Bitcoin võttis nädalavahetusega hinnas tuhat dollarit juurde

Alles maikuu alguses maadles selleks ajaks läinud aasta detsembrist kahekordistunud hinnaga bitcoin 5000 dollari joonega. Kuigi krüptoraha on edenenud, on hind kaugel 2017. aasta tippmargist 19 000 dollarist.

Virtuaalvääringute tulevik on jätkuvalt kuum teema, kuna regulaatorid üritavad nähtust ohjata ning ühe suure kauplemiskoha häkkimise uudise mõju pole vaibunud. New Yorgi peaprokurör Letitia James kahtlustas aprillis 850 miljoni dollarilise virtuaalvaluuta Tether pettust ühes suuremas kauplemiskohas Bitfinexil, kirjutas Reuters.

Binance teatas läinud nädalal, et häkkerid tõmbasid välja ühes tehingus ligi 7000 bitcoini, mis on väärt umbes 40 miljonit dollarit. Põhjuseks oli turvaprobleem, mis on järjekordne episood pikas digivaluutade varguste loos.

Ajakiri Forbes tõi bitcoini tõusu põhjuseks välja paranevat suhtumist bitcoini ja laiemalt krüptorahadesse, kuid ka tehnilise analüüsi laialt jälgitav indikaator toetab tõusu. Bitcoini suhtelise tugevuse indeks, mida kasutatakse varahindade hoo kindlaks tegemiseks, kerkis kõrgeimale tasemele alates 2018. aasta algusest.

Vahest osteti ka bitcoini, kuna täna algavad krüptorahanduse suursündmused – täna Blockchain Week NYC ja CoinDesk Consensus 2019. Analüütikud on enne sündmust oma arvamustes ja analüüsides olnud bitcoini suhtes positiivsed.