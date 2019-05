Bitcoini kurss kerkis üle 8000 dollari. Investorid usuvad, et "krüptotalv" on möödas

Viimaste päevade bitcoini kursi kiiret tõusu ei ole seganud ka see, mis peamistel aktsiaturgudel on toimunud ehk kus pingestuvad kaubandusläbirääkimised USA ja Hiina vahel on korralikult mõju avaldanud, kirjutab Wall Street Journal.

Maailma suurima krüptoraha bitcoini kurss kerkis teisipäeva hommikul Aasia turgudel üle 8000 dollari. See on esimest korda pärast eelmise aasta juulikuud, kui bitcoini väärtus on taastunud üle 8000 dollari taseme. Veel eelmisel nädalal oli see alla 6000 dollari, selle aasta alguses aga suisa 3500 dollari tasemel.

Investorite sõnul on olukorra paranemisele kaasa aidanud institutsionaalne tugi. Näiteks on Facebook asunud rajama bitcoini-põhist maksesüsteemi. Sellest saaks tõenäoliselt kõige laialdasemalt kasutatav bitcoini makselahendus. Ka ütles Facebook eelmisel nädalal, et hakkab leevendama krüptorahale ja plokiahelaga seotud reklaamide piiranguid oma keskkonnas.

Hiina krüptoraha investor Darren Li, kes kolis hiljuti Singapuri, ütles, et Hiina investorite jaoks on bitcoin taas väärtuslikumaks muutunud, kuna kohaliku valuuta kurss on pingestuvate kaubandusläbirääkimiste valguses nõrgenema hakanud.

Krüptoraha investeerimisettevõtte BlackHorse Group’i tegevjuhi Adrian Lai sõnul on nende ettevõte ostnud viimastel nädalat 80 bitcoini. Ka tema sõnul on USA ja Hiina kaubandusläbirääkimiste praegune olukord mõjunud krüptorahale soodsalt, kuivõrd tegu on maksevahendiga, mis ei allu keskvalitsuste kontrollile.

Selle aasta tugev tulemus on pannud investorid lootam, et „krüptotalv” – termin, mis võeti kasutusele iseloomustavaks pikalt languses olnud krüptoraha turgu –, on läinud. „Üks peamine võtmetunnus, et krüptotalv on läbi, on see, et turg enam negatiivsetel uudistele tugevalt ei reageeri,” märkis Lai.

Sellega viitas ta eelmisel nädalal toimunud 40 miljoni dollari suurusele krüptoraha vargusele ühes maailma suurimas krüptoraha vahendufirmas Binance, kuid millele bitcoini kurss praktiliselt ei reageerinud.