Blackstone sai loa enamusosaluse omandamiseks Luminor grupis

Tegu on loaga, mis võimaldab omandamise tehingud lõpule viia. Luminori senised suuromanikud Nordea ja DNB säilitavad grupis kumbki 20-protsendise osaluse.

Blackstone fondidele olulise osaluse omandamise loa menetlus algas 2019. aasta maikuus ning lõplik otsus uute omandajate osas tehti septembri alguses.

„Tegemist on Eesti jaoks mastaapse ja olulise investeeringuga. Luminor on suurim Eestis tegutsev pank filiaalidega Lätis ja Leedus,“ ütles Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler. „Vastavalt seadusele nõuab pangas kontrolli omandamine pangajärelevalve luba. Luminori n-ö kodujärelevalveasutused on Finantsinspektsioon ja Euroopa Keskpank. Arvestades investori eripära kujunes omandajate sobivuse hindamine meie jaoks väga töömahukaks, hõlmates mitmeid paralleelseid menetlusi.“

Kessleri sõnul on välispankade filiaalide osakaal Eesti turul järk-järgult vähenenud. „Kui varasemalt moodustasid filiaalidena tegutsevad pangad 25 protsenti Eesti pangandusturust, siis tänaseks on see protsent muutunud peaaegu olematuks. Põhjamaadest pärit omanikeringiga pankade osakaal on oluliselt vähenenud, samal ajal on tõusnud Eesti krediidiasutuste osakaal,“ rääkis Kessler, rõhutades, et selline trend tähendab suuremat vastutust Eesti finantsjärelevalveasutusele.

Nordea ja DNB jätkavad edaspidigi panga nõukogus, pakkudes pikaajalist rahastust ning oskusteavet. Blackstone on leppinud Nordeaga kokku, et ostab lähiaastatel välja ka Nordeale kuuluva 20% osaluse.