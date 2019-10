BLOGI | Martin Helme: Eesti koostöö USAga võib meie riigikassasse tuua miljoneid või miljardeid eurosid

Martin Helme kordas juba varem kõlanud lauset, et Eestil on võimalik sel moel saada isegi miljardeid dollareid. Ta on veendunud, et Eesti peab USA-ga koostööd tegema, kuid oli jätkuvalt kriitiline meie prokuratuuri tegevusetuse osas. Loe blogist, mida Helme täpsemalt ajakirjanike ees rääkis.

Martin Helme pressikonverents

Kas Teil oli juttu ka Aivar Rehest ja Danske pangast? Helme: Rehest oli hästi põgusalt juttu, et kas ta oli uurimisalune või mitte. See, et kedagi uuritakse, süütuse presumptsioon ikka kehtib... Eestis pole ühtegi süüdimõistvat otsus mitte üheski rahapesukaasuses. Meil on küll litsentse ära võetud, näiteks Danske pank. Süüdimõistva otsuseni pole see jõudnud. Oli juttu ka Bill Browderiga sellest, kes rääkis huvitava loo Venemaa oligarhist Boris Berezovskist, kes elas Londonis ja sooritas enesetapu, kuigi ta elul polnud häda midagi.

Eesti Ekspress: Kas Swedbanki osas algas uurimine?

TV3: Siseministeerium ütles, et rahapesu on olnud palju suurema kattega. Mida ta mõtles?Helme: Seda tsitaati ei tea, aga eks ta ole keeruline situatsioon. Me aimame rahapesuskeeme, aga selle jaoks, et neid ka kriminaalselt karistada, on keerulisem. See Ameerika meetod, kus kokkuleppe raames tehakse karistus, on riigipoolselt madalama lati seadmine karistamiseks. Aga selles, kelle raha pesti Eesti kaudu, see info tasapisi muutub selgemaks.

Eesti Ekspress: Kas Swedbanki osas algas uurimine? Helme: Kriminaalmenetlust Eestis pole. Lisaks ameeriklastele tegelevad asjaga ka Saksa ja Rootsi võimud. Mul on raske öelda, kus ta on kriminaal- ja kus haldusmenetlus. Tegelevad kõigega, nende jaoks on see grupi tegevus.

Eesti Päevaleht/Delfi: Kui palju olete kohtunud peaprokurör Lavly Perlinguga, et kriitikat prokuratuuri suhtes arutada?Helme: Paaril korral mina, paaril korral siseminister. Oleme neil teemal vestelnud. Neljasilmavestlusi ei tule ette. Perling on ka meie valitsuskomisjoni liige, oleme selle laua taga ka arutanud asju.

Kanal 2: Missugust infot Eesti Ameerika ühendriikidega jagab? Peaksime tegema Euroopa Liiduga koostööd ja info USAle edastama. Mis info võiks teie nägemuses saada Ameerikale avalikuks? Helme: Tahaks ropendada. See on nii rumal jutt, kui üldse olla saab. Eesti teeb kostööd praegugi Euroopa ametivõimudega, ka Ameerikaga. Danske uurimise ühistiim toimib. Pean infovahetuse all silmas seda, et finantskuriteod on keerulised ja mitmekihilised, teatud infot saame ainult meie võimud pakkuda. Neid andmeid on palju. Kui meil õnnestub tõestada, et Danske must raha oli ühe mustriga käideldud. Nende mustrite tõestamine on kõrge ja analüütiline tase. Algandmete kättesaamine on vaid Eesti võimuses. Eesti töö on hindamatu.

Martin Helme ütles, et Eestil on ühine uurimisrühm Ameerika ühendriikide võimudega rahapesuskandaali tagamaade väljaselgitamiseks.

"Kui keegi arvab, et me ei peaks miljonite või miljardite peale toru tõstma, siis mina nii ei arva. Peame näitama soovi teha rahvusvahelist koostööd," sõnas Helme.

Helme tõi näiteks varasema sarnase skandaali, kus Holland ja Ameerika tegid koostööd ning trahv jagati umbes pooleks.

Helme tõi näiteks, et Prantsusmaa pank BNP Paribas pidi USAle maksma kopsaka trahvi.

Investor Bill Browder andis Helmele näpunäiteid, kuidas rahapesuga tegeleda. "Võitlus on tõhus sellistes riikides, kus prokuratuur pühendunult sellega tegeleb," märkis Browder Helmele. Browder olevat ka prokuratuuri suhtes väga kriilitine olnud. "See, et meie prokuratuur on olnud väga leige ja ebatõhus rahapesu uurimises, on ju ilmne," nõustus Helme. "Ma möönan, et rahapesuvastased kuriteod ongi keerulised, aga kui me inimesi kätte ei saa, siis raha peaksime ikka kätte saama. Tänapäeval liigub raha mööda juhtmeid, keegi ei käi kohvritäite sularahaga," selgitas rahandusminister Helme.

USA rahandusministeeriumi abiminister Marshall Billingslea ütles Martin Helmele, et kedagi tuleb rahapesuskandaali pärast karistada. "Me ei saa joont alla tõmmata varasematele juhtidele," märkis Helme.

"Mingisugust isetegevust mulle süüks panna on täiesti ekslik," lisas ta.

"Oma kohtumisel advokaadibürooga tegutsesin ma valitsuse volitusel," ütles Martin Helme.

Ameerikas aga peetakse kriminaalmenetluse ähvardusel rikkujaga läbirääkimisi, et ta maksaks suure trahvi ja kohustused protseduuride muutmiseks, väitis Helme.

Martin Helme väitis, et kriminaalmenetluse karistusi vähendati oluliselt 2014. aastal.

Martin Helme ütles, et jätab ütlemata firma nime, kellega konsulteerimas käis. "Kui alustame koostööd, siis korraldame hanke," sõnas Helme. Ta lisas, et ühtegi senti pole Eesti riik kellelegi konsultatsiooni eest rahapesuskandaali trahvide osas maksnud.

Martin Helme sõnas, et Jürgen Ligi väide ei pea paika, et rahandusministri ülesanne pole rahapesuskandaaliga tegelemine.

"Tavapäraselt lõppevad rahapesuskandaalid suurte trahvidega, seega peaks ka Eesti olema üks hüvitiste saajateks," märkis Helme.

Helme ütles, et rahapesuskandaal on Eesti mainele väga kehvalt mõjunud.

Rahandusminister Martin Helme ütles, et tema kohtumiste eesmärk oli uurida rahapesuvastase võitluse võimalusi.

