Blogi pidav võlglane nukrutseb: kui mul poleks sellist võlakoormat, ei võtaks ma teisest sambast raha välja

Mõnel inimesel tuleb teise samba raha välja võtta ainuüksi selleks, et oma võlgadest lahti saada. Foto: Argo Ingver

Eelmisest sügisest võlablogi pidav mees ütleb oma viimases teise pensionisamba teemalises postituses, et tal on nüüd natuke kurb meel ka, et peab iseenda suurte vigade tõttu teisest pensionisambast sinna 2002. aastast kogunenud raha välja võtma. Sügisel peaks ta tänu sellele kätte saama veidi üle 18 000 euro.