Bloomberg: EKRE võib Eesti rahapesuskandaalidest valimistel võita

Nii Jüri Ratas kui Reformierakonna juht Kaja Kallas on deklareerinud nulltolerantsi rahapesu suhtes.

„Ka võib neile kergendust loota sellest, et välismaiste pankade rahapesu on liiga abstraktne teema, et vihastada keskmist valijat, iseäranis seetõttu, kuna nad pole ise midagi kaotanud,” ütles Turu-uuringute AS analüütik Juhan Kivirähk.

Endine Eesti suursaadik Venemaal Helme püüab aga seda valimiseelses võitluses ära kasutada. Ta saatis peaprokurörile ja Kaitsepolitseile kirja, kus nõudis, et need asutused avalikustaks kogu informatsiooni Eesti rahapesu kohta enne valimisi.

“Eesti tuleviku seisukohast on kriitilise tähtsusega, et valijad teaksid kahtlustest ja seostest enne valimisi,” kirjutas ta.