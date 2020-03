Bloomberg: koroonaviirus võib maailma majandusele maksma minna 2,7 triljonit dollarit

- Hiina on maailma suurim komponentide tootja. Kui Hiina tehased sulguvad, on koostisosi kõige jaoks alates iPhone’idest kuni ehitusmasinateni raskem leida.

- Mõju ulatub ka väikeettevõteteni. Hongkongi ehete disainer avastas, et tema automatiseeritud ja digitaliseeritud tarnijad Hiinas, kes suutsid valmistada tuhat sõrmust päevas, enam ei tööta. Töötajad kohapeal teevad käsitsi aga vaid ühe nädalas.

- Hiina šokid on levinud maailma finantsturgudel ka varem, näiteks 2015. aastal jüaani ootamatu devalveerimise tekitatu. Koroonaviirus kordab seda mustrit suuremas ulatuses, kui aktsiad langevad üle maailma ning annavad omakorda löögi leibkondade jõukusele ja ettevõtete kindlustundele.

Kui Hiina suudab haiguspuhangu kiiresti kontrolli alla saada ja maailma tehas teises kvartalis taas ellu ärkab, on mõju ülejäänud maailmamajandusele piiratud.

Made-in-China.com-i uuring leidis, et veebruari lõpuks oli 80% Hiina tootmisettevõtetest uuesti tööle hakanud. Usutakse, et aprilli lõpuks on tootmisvõimsused taas tavapärasel tasemel.

Kui see juhtub, järgneb esimese poolaasta rängale šokile taastumine teisel poolaastal. Mõju suurte majanduste aastasele SKT-le on siis raske hinnata.

Et viirus on levinud ka mujal maailmas, muudab probleem Hiinas kuju. Kui näiteks Hiinas ollakse enam-vähem oma siseriiklikust koroonaviiruse probleemist üle saanud ja kõik töölised on tootmisliinide juures tagasi, on tekkinud uus mure: tellimuste vähenemine välismaal.

2. stsenaarium: haiguspuhangud tekitavad kohalikke häireid

Oletame, et Hiinal võtab taastumine rohkem aega ja see on U-kujuline, mitte V-kujuline joon.

Kuigi tehased võivad uuesti tööle hakata, võivad probleemiks saada tarneahelad.