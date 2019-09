Bloomberg: Ränioru halvim vaenlane saab Brüsselis vaid võimu juurde

Euroopa Komisjoni uus juht Ursula von de Leyen andis täna teada, et tema juhitud Komisjonis hakkab olema kaheksa asepresidenti ja kolm neist hakkavad olema juhtivad asepresidendid, kirjutab Bloomberg. Ka Vestagerist saab Frans Timmermansi ja Valdis Dombrovskise kõrval üks juhtivatest asepresidentidest.

Seejuures saab tema ülesandeks koordineerida digiajastu nõudmistele vastava Euroopa tegevuskava, mis annab taanlannale kontrolli nii tehisintellekti, suurandmete, innovatsiooni kui küberturvalisusega seotud teemade üle.

Sama palju muret peaks digihiidudele tegema ka see, et Vestager jätkab ka oma senisel konkurentsivoliniku ametikohal, kus ta on juba kirjutanud suuri trahve välja nii Apple’ile kui Google’ile ning teeninud sellega USA presidendilt Donald Trumpilt ära ka mitmeid vihast nõretavad Twitteri säutsud.

Tõenäoliselt tõstis aga just Washingtonile pinnuks silmas olemine tema aktsiaid ametikõrgenduse saamisel. „On teatud valdkondi, kus Euroopa peab järele jõudma,” märkis Ursula von der Leyen tänasel pressikonverentsil, lisades, et Margrethe Vestager asub juhtima seda valdkonda, mille ülesandeks on tagada, et Euroopa oleks digiajastuks valmis.

Kuigi Vestager on kirjutanud nii monopolidevastases võitluses kui maksujuhtumites digihiidudele külma närviga hiigeltrahve välja, on ta oma tegevusega vihastanud ka mitmeid EL-i liikmesriike. Näiteks, kui ta blokeeris Siemensi ja Alstomi ühinemise, ei olnud sellega rahul ei Pariis ega Berliin.