Bloombergi edetabel: vaata, millised ettevõtjad ja pankurid jõudsid selle aasta 50 silmapaistvama inimese hulka

Neli aastat tagasi alguse saanud edetabeli koostamisel on Bloombergi väljaandel üks lihtne reegel: need, kes on juba korra nende koostatud nimekirja sattunud, enam teistkordselt valituks ei saa osutuda. Küll aga märgib väljaanne lisaks 50 silmapaistvamale inimesele iga-aastaselt ära ka lootust andvad tulevikutähed ning varasemalt tunnustuse saanud inimesed, kes jätkuvalt märkimisväärsete saavutustega silma paistavad.

Selleaastasele valikule on ilmselgelt tugevat mõju avaldanud nii maailma ootamatult tabanud koroonapandeemia kui ka märgilised USA presidendivalimised. Näiteks jõudis sel aastal 50 silmapaistvama inimese hulka Bloombergi hinnangul Aurora James, kes suutis mitmeid mõjukaid jaekette veenda, et pärast Georg Floydi surma eraldaks nad 15% oma poeriiulite ruumist mustanahalistele kuuluvate ettevõtete toodangule.

Amazoni endine asepresident Tim Bray loobus tippjuhitööst, kuna tundis, et ettevõte käitus valesti nende kevadel vallandatud töötajatega, kes avaldasid muret oma töötingimuste üle koroonaviiruse keskkonnas. Taiwani president suutis oma koroonaviiruse leviku tõkestamise programmiga hoida viiruse riigis kontrolli all ning Austraalia metsatulekahjude ajal võttis koomik Celeste Barber kätte ja kogus miljoneid abiraha, et selle kahjusid leevendada.

Selleaastase 50 silmapaistva inimese nimistusse jõudsid järgmised ettevõtjad ja pankurid: