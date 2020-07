BLRT investeeris Tallinna asemel Leetu, kuna seal pole probleeme võõrtööjõu leidmisega

BLRT Grupp on üks suurimaid Läänemere piirkonnas tegutsevaid tööstuskontserne. BLRT Grupil on kolm laevaremonditehast: Tallinn Shipyard Eestis, Western Shiprepair Leedus ja Turku Repair Yard Soomes, mis osutavad laevade remondi ja moderniseerimise tervikteenuseid ööpäev läbi. Samuti on kontsernil kaks laevatehast - Western Baltija Shipbuilding Klaipėdas ja Marketex Marine Tallinnas.

