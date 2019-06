BLRT osalusega firma ehitab Venemaale vedelgaasi tehase

Ehituse algus on planeeritud 2019. aasta lõppu ja tootmise käivitamine 2021. aasta neljandasse kvartalisse.

BLRT Grupi ja Saksamaa ettevõtte Messer Group ühisfirma Elme Messer Gaasi, Pihkva oblasti ja Moglino erimajandustsooni esindajad sõlmisid 6. juunil Peterburi rahvusvahelisel majandusfoorumil kolmepoolse investeerimislepingu, et viia projekt ellu.

„Tegemist on tipptehnoloogial põhineva energiatõhusa tehase rajamisega Loode-Venemaal. Uus tehas hakkab tootma kuni 90 tuhat tonni vedelgaase aastas: meditsiinilist ja tehnilist veeldatud hapnikku, mille puhtus on üle 99,95%, ning lämmastikku ja argooni, mille puhtus on üle 99,999%. Tehasest saab selle piirkonna suurim veeldatud tööstus-, toidu- ja meditsiinigaaside tootja,“ selgitab Elme Messer Gaasi juhatuse liige Igor Berman.

Uue õhu separeerimise tehase ehitusprojekti eesmärk on tagada olemasolevatele klientidele parim tarnekindlus ning suurendada müüginumbreid nii Loode-Venemaal kui ka Venemaa keskosas. Valmistoodangut hakkavad vedama tehnika viimase sõna järgi varustatud nüüdisaegsed paakautod.