Boeing 737 Max-idele kehtestatud lennupiirang Eestit ei puuduta

"Ükski Eesti lennuettevõte antud õhusõiduki tüüpi ei kasuta," ütles lennuameti lennutegevuse osakonna juhataja Kaupo Toodu kolmapäeval ERR-ile.

Sama kinnitas ERR-ile ka Eesti rahvusliku lennufirma Nordica turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juht Toomas Uibo.

"Kui see otsus kuidagi Eesti reisijaid puudutab siis jätkulendude kaudu, milleks võidi seni kasutada Boeing 737 Max tüüpi reisilennukeid. Aga küll siis leitakse nende lennufirmade poolt ka operatiivselt lahendused," ütles Uibo.

Tema sõnul pole tal andmeid, et Boeing 737 Max lennukid oleks kunagi Eestis maandunud, küll aga need on kindlasti Eestist üle lennanud.

Boeing 737 Max 8 lennukeid kasutab Nordicaga koostööd tegev Poola lennufirma LOT, kelle lennuparki kuulub praegu viis sellist lennukit, kuid lennufirmal on plaan neid veel juurde soetada.

EASA andis teisipäeval välja ohutusteate, millega on peatatud kõik Euroopasse sisse-, välja- kui ka ülelennud seda tüüpi lennukitega. Keeld kehtib kuni ei ole selged lennuõnnetuse põhjused.

EASA otsus järgnes sellele, kui pühapäeval kukkus Etioopias seni teadmata põhjustel alla lennufirma Ethiopian Airlines lennuk Boeing 737 Max 8, mille pardal olnud 157 inimest hukkusid.

